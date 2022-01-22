Тренер «Истиклола» рассказал, почему украинцы покинули Таджикистан

Украинский специалист Виталий Левченко, который привел к чемпионскому титулу таджикский «Истиклол», в эксклюзивном интервью Metaratings рассказал об уходе украинских футболистов.

«На сегодняшний день большими инвестициями чемпионат Таджикистана похвастаться не может. Поэтому в это межсезонье нашу команду уже покинуло 10 футболистов, которых переманили другие, более экономически сильные клубы. Ребята проявили себя и в итоге почти все из основного состава ушли.

Были в команде украинцы Алексей Ларин и Андрей Мищенко. Они тоже ушли. Ларин в «Черноморце», а Мищенко подписал контракт с узбекским клубом АГНК, который борется за чемпионство в своем чемпионате. Мы играли против них в одной группе Лиги чемпионов. Мищенко им понравился, и получил предложение, несмотря на свой возраст».

Полностью интервью с Виталием Левченко читайте здесь.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Почему Шевченко и сборная Польши – это практически нереально. Мнение польского журналиста

Фото дня: возлюбленная полузащитника «Динамо», который продолжит карьеру в Европе

ФИФА объявляет войну арендам: у «Шахтера» и «Динамо» намечаются большие проблемы

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.