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Тренер Ирландии: УЕФА при составлении календаря Лиги Наций отдал предпочтение сборной Украины

Игорь Яслик
Игорь Яслик
24.12.2021
10:22
Новость
Футбол

Главный тренер сборной Ирландии Стивен Кенни поделился мнением о календаре Лиги Наций. Островная команда будет одним из соперников сборной Украины.

«Почему Ирландия должна ехать в Армению между домашними играми из Украины и Шотландии? А потом из Глазго лететь в Киев, чтобы снова встретиться с украинцами. Для нас это будет безумный десятидневный отрезок. А Шотландия и Украина, тем временем, играют парные матчи — по два дома и на выезде.

Похоже, УЕФА при составлении календаря отдал предпочтение сборным Украины и Шотландии, а нас с Арменией во внимание не принимал. В результате нам дали более жесткий график по сравнению с соперниками. Тем не менее мы настроены добиться положительных результатов», — сказал Кенни в интервью ресурсу Daily Record.

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