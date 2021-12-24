Тренер Ирландии: УЕФА при составлении календаря Лиги Наций отдал предпочтение сборной Украины

Главный тренер сборной Ирландии Стивен Кенни поделился мнением о календаре Лиги Наций. Островная команда будет одним из соперников сборной Украины.



«Почему Ирландия должна ехать в Армению между домашними играми из Украины и Шотландии? А потом из Глазго лететь в Киев, чтобы снова встретиться с украинцами. Для нас это будет безумный десятидневный отрезок. А Шотландия и Украина, тем временем, играют парные матчи — по два дома и на выезде.



Похоже, УЕФА при составлении календаря отдал предпочтение сборным Украины и Шотландии, а нас с Арменией во внимание не принимал. В результате нам дали более жесткий график по сравнению с соперниками. Тем не менее мы настроены добиться положительных результатов», — сказал Кенни в интервью ресурсу Daily Record.

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