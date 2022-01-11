Тренер «Ингульца» рассказал об изменениях в своем штабе

Главный тренер «Ингульца» Сергей Лавриненко поделился мнением о серьезных кадровых перестановках в команде, в частности, о возможном вхождении в его штаб бывших футболистов команды Бартуловича, Лупашко и Шуста.

«Пока это то малое пополнение, которое уже есть. Также есть договоренности с футболистами о том, что мы можем подписать полноценные контракты. Не исключаю, что кто-то может покинуть команду. Это процесс, который проходят все команды.

Бартуловичу, Лупашко и Шусту поступило предложение перейти на тренерскую работу. Выбор за ними. Я надеюсь, что они сделают большой вклад в развитие «Ингульца». Это известные футболисты с именем в украинском футболе. Я считаю, что для нас это хорошее приобретение. Это молодая кровь, которая станет двигателем прогресса», — сказал Лавриненко в интервью телеканалу «Футбол».

«Ингулец» в текущей таблице УПЛ занимает 14-е место, набрав 13 очков за 17 туров.

Ранее наш сайт сообщал, что команда из Петрово определилась с соперниками на первом зимнем сборе.

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