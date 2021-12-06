Тренер «Ингульца»: проиграли «Заре» из-за нехватки реализации

Олег Стронцицкий, являющийся помощником главного тренера «Ингульца» Сергея Лавриненко, высказался после матча с «Зарей» (0:1) в рамках 17-го тура УПЛ. Команда из Петрово не может победить в десяти встречах подряд.



«Команда провела хорошую игру, достойный бой дала сопернику. Но, к сожалению, мы снова не реализовали свои моменты, хотя за такое время уже заслужили забить хотя бы один гол.

Наше невезение? Да, два хороших момента мы не реализовали, не получили положительный результат. При всем уважении к сопернику, мы больше заслужили реализацию. Не забиваешь ты — забивают тебе. Сразу пошла инверсия и после нашего момента мы быстро пропустили мяч», — приводит слова Стронцицкого официальный сайт «Зари».

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Иранский бомбардир, чемпион мира: топ-5 футболистов УПЛ, которые играют в аренде

В шаге от медалей в эстафете: как сборная Украины провела второй этап Кубка мира

«Дженоа» пропустил с углового и не дошел до ворот «Ювентуса»: как Шевченко проиграл очередной матч

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.