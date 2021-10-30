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Тренер «Ингульца» – о матче с «Вересом»: важно было сыграть на ноль

Павел Соловей
Павел Соловей
30.10.2021
22:39
Новость
Футбол

Тренер «Ингульца» Олег Стронцицкий прокомментировал матч 13-го тура УПЛ с «Вересом». Поединок прошел в Кропивницком и завершился вничью со счетом 0:0.

«Парни молодцы, полностью отдались игре, думаю, ничья – закономерный результат. Наконец-то мы завершили серию поражений, правда, ничьей, но все равно будем продолжать набирать очки и подниматься по турнирной таблице.

Нам было важно сыграть на ноль, пытаться забить и добиться победы. Обе команды играли неплохо, показав, скажем так, силовой футбол. Была равная игра.

Почему на флеш-интервью нет главного тренера Лавриненко? Он потом расскажет», — сказал Стронцицкий в эфире телеканала «Футбол 1».

В текущем сезоне УПЛ «Ингулец» занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 9 очков.

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