Тренер «Ингульца»: наконец-то добыли важную победу

Ассистент главного тренера «Ингульца» Олег Стронцицкий прокомментировал матч 18-го тура украинской Премьер-лиги с «Десной». Встреча завершилась победой команды из Петрово со счетом 2:1.

«Думаю, вы сами видели по новостям – сколько мы уже не выигрывали матчей подряд, но наконец-то добыли эту важную победу, и теперь можно спокойно идти в отпуск с хорошим настроением.

У «Десны» было пару моментов достаточно хороших. Но после того как мы забили два гола, мы уже старались больше играть на удержание результата.

Команда выполнила полностью тренерскую установку, именно это и дало результат», — сказал Стронцицкий в эфире телеканала «Футбол 1».

В текущем сезоне УПЛ «Ингулец» занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков.

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