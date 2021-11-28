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Тренер «Ингульца»: мы понимали, что играем против «Шахтера»

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
28.11.2021
18:55
Новость
Футбол

Ассистент главного тренера «Ингульца» Олег Стронцицкий прокомментировал поражение «Шахтеру» (0:1) в 16-м туре УПЛ.

«Заключительные 15 минут мы очень прессинговали и вообще провели достаточно хорошую игру. Ребята – молодцы.

Эмоции выжали, конечно, но нужно уже готовиться к следующему матчу – набираться сил и эмоций.

Мы понимали, что играем против «Шахтера» – одного из лидеров, и нужно противодействовать такой команде. Соответственно... Не то что автобус – мы грамотно перекрывали их сильные стороны.

Никого не будем ругать пока – нужно посмотреть и разобраться, а затем подводить итоги.

Конечно, хотелось бы больше побед, но ничего – двигаемся дальше. Самое основное – нас поддерживают, в нас верят, и мы к этому дойдем обязательно», – сказал Стронцицкий.

Также «Днепр-1» разгромил «Ворсклу» в матче УПЛ.

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