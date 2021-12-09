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Тренер «Гран Канарии» сообщил о серьезной травме Пустового

Игорь Яслик
Игорь Яслик
09.12.2021
14:51
Новость
Баскетбол

Главный тренер «Гран-Канарии» Порфирио Фисак рассказал о состоянии здоровья украинского баскетболиста Артема Пустового.

«Это момент для каждого, кто есть в клубе. Также клуб уже ищет усиления, ведь Пустовой выбыл на длительный срок — у него растяжение лодыжки третьей степени», — приводит слова Фисака «твиттер» ресурса Todo Goles Radio.

Сборной Украины 24 и 27 февраля предстоит сыграть отборочные матчи чемпионата мира 2023 года против Испании.

Напомним, что Артем Пустовой перешел в «Гран Канарию» из «Барселоны» минувшим летом.

Ранее главный тренер «Прометея» Ронен Гинзбург прокомментировал разгромную победу своей команды над итальянским «Динамо Сассари» в Лиге чемпионов ФИБА.

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