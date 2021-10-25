Тренер «Гента» назвал главную проблему Безуса

Главный тренер «Гента» Хейн Ванхазебрук высказался по поводу полузащитника Романа Безуса, который играет за его команду. Украинец в воскресном матче с «Генком» (3:0) забил гол и помог партнерам одержать победу.

«Нет, это не лучшая версия Романа Безуса. Я доволен его игрой. Он дает команде много драйва, тяжело работает. К тому же, он всегда готов играть.

Но его проблема остается — он чередует фантастические вещи со странными действиями. Принятие правильных решений — вот в чем все дело. Выбор решения остается проблемой Безуса», — цитирует Ванхазебрука ресурс BelgianSoccer.

Напомним, что Роман Безус защищает цвета «Гента» с января 2019 года после перехода из «Сент-Трюйдена». За это время 31-летний футболист провел за «индейцев» 95 матчей, в которых забил 17 голов и сделал 15 ассистов.

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