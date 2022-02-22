Тренер «Ганзы»: Сикан хорошо проделал трудную работу

Главный тренер ростокской «Ганзы» Йенс Хертель поделился впечатлениями от выступления украинского форварда Даниила Сикана в матче второй Бундеслиги с «Дарштадтом».
«После перерыва я хотел, чтобы мы активизировали свои действия. Именно для этого Сикан вышел на смену. Он был целеустремленным и мощно работал корпусом. Трудная работа, которую Даниил проделал очень хорошо», — сказал Хертель.
Напомним, что 20 февраля в своем третьем по счету поединке за «Ганзу» Даниил Сикан забил свой первый гол. Украинец арендован клубом из немецкого Ростока у «Шахтера» до конца сезона без права выкупа. Сикан является победителем молодежного чемпионата мира 2019 года.
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