Тренер «Эвертона» рассказал об уровне английского языка у Миколенко

Главный тренер «Эвертона» Рафаэль Бенитес поделился мнением о том, как украинец Виталий Миколенко проходит адаптацию в ливерпульском клубе.

«Мы следили за этим игроком, он был одним из главных кандидатов на позицию левого защитника. Но я на самом деле был впечатлен, потому что мы думали, что он не знает английского. Но оказалось, что он более-менее понимает многие вещи. Он очень увлечен изучением. Мы уже видели видео, где он и Паттерсон говорят, чем они хотят заниматься и тому подобное.

Он трудяга, хороший парень. Он всегда осведомлен, что происходит вокруг, постоянно спрашивает обо всем. Я очень впечатлен, но я считаю, что любому игроку, особенно легионеру, который перешел из Украины, нужно время на адаптацию. Но я вижу в нем потенциал, он может стать очень хорошим игроком для «Эвертона» на следующие 4-5 лет», — сказал Бенитес в интервью официальному сайту «Эвертона».

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Чемпионат Европы по гандболу среди мужчин: вся информация о турнире и сборной Украины

«Черноморец» остаться не предлагал». Авагимян рассказал, как покидал Одессу

«Полесье» пополнилось одним из лучших вратарей Первой лиги

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.