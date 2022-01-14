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Тренер «Эвертона» рассказал об уровне английского языка у Миколенко

Игорь Яслик
Игорь Яслик
14.01.2022
17:39
Новость
Футбол

Главный тренер «Эвертона» Рафаэль Бенитес поделился мнением о том, как украинец Виталий Миколенко проходит адаптацию в ливерпульском клубе.

«Мы следили за этим игроком, он был одним из главных кандидатов на позицию левого защитника. Но я на самом деле был впечатлен, потому что мы думали, что он не знает английского. Но оказалось, что он более-менее понимает многие вещи. Он очень увлечен изучением. Мы уже видели видео, где он и Паттерсон говорят, чем они хотят заниматься и тому подобное.

Он трудяга, хороший парень. Он всегда осведомлен, что происходит вокруг, постоянно спрашивает обо всем. Я очень впечатлен, но я считаю, что любому игроку, особенно легионеру, который перешел из Украины, нужно время на адаптацию. Но я вижу в нем потенциал, он может стать очень хорошим игроком для «Эвертона» на следующие 4-5 лет», — сказал Бенитес в интервью официальному сайту «Эвертона».

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