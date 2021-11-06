Тренер «Донбасса» назвал ключевой момент победного матча с «Соколом»

Главный тренер «Донбасса» Павел Микульчик поделился впечатлениями от матча с «Соколом» (6:4). Донецкая команда прервала серию киевлян из тринадцати подряд побед в УХЛ.

«Игра хорошая получилась, боевая, никто не хотел уступать. Здорово начали, удаления где-то немножко нам сломали игру, но ребята молодцы — доиграли до конца. Заслуженная победа, в этом полностью их заслуга.

Высокая результативность наших матчей с «Соколом» в этом сезоне? Хорошие нападающие, раз много забрасываем. У обеих команд хорошие форварды. В нападении здорово работают, а защитникам нужно больше, надежнее работать в обороне.



Нападающие, как наши, так и противника, забили нужные, хорошие голы. Да, где-то были ошибки, но все старались.

Сигарев всё правильно сказал. Почти три минуты с лишним в меньшинстве «три на пять» играли, ребята здорово выстояли, молодцы. Я скажу, что это придало нам сил. Обычно, так всегда бывает. Это ключевой момент матча.

Дебют Спруктса? Нормально (улыбается). Он только с дороги, в принципе, для первой игры неплохо. Надеемся, что дальше будет только лучше. Спасибо болельщикам за поддержку, слышим их на расстоянии», — цитирует Микульчика официальный сайт «Донбасса».

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