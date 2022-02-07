Тренер «Динамо»: Витиньо начал показывать игру, которую от него ждали

Член тренерского штаба «Динамо» Олег Гусев поделился впечатлениями от контрольного матча с черногорским «Рударом» (1:0) на сборе в Турции.

«Было много хороших комбинаций, особенно во втором тайме. Но, к сожалению, мы не доводили многие из них до ударов. В этом плане нужно прибавить. В перерыве мы скорректировали игру, потому что, действительно, были и хорошие комбинации, и подходы к воротам, но наши игроки немного переигрывали.

Нечасто били по воротам? Как я уже сказал, мы в перерыве сказали, что было мало ударов. Ребята, наверное, хотели сыграть красиво. Но не всегда это получается. Но мы выиграли, причем забили гол после красивой комбинации — с пропуском мяча, пасом на третьего. В этом ключе будем продолжать работать.

Витиньо? От него ждут как раз такой игры, какую он сейчас показывает. Думаю, это не предел, ему есть куда стремиться, есть куда расти. Мы с нетерпением ждем, что он в каждой игре будет так же приносить пользу команде.

Будут ли снижаться нагрузки? Пока нет, вчера у нас было две тренировки. Сегодня игра по тайму для каждого игрока, завтра тоже игра. На послезавтра запланирована одна тренировка, затем снова игра. Пока я бы не сказал, что мы снизили нагрузки. После матча в четверг ребята полетят в Киев, получат два выходных. После этого уже начнется более игровой цикл. Через день будут играть, получать больше игрового времени. Наверное, уже не по тайму, а больше. А ближе к чемпионату постараемся вывести игроков на максимальный уровень.

Мы отрабатываем в контрольных матчах свои схемы, свои игровые связи. Как видите, Мистер в каждой игре использует сочетания разных исполнителей, разные связи. Посредством этих игр мы готовим команду к чемпионату», — цитирует Гусева официальный сайт «Динамо».

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

На просмотре в «ВПК-Агро» два вратаря из Первой лиги

«Черноморец» упустил победу над «Полесьем» на последней минуте и проиграл серию пенальти

Как «Динамо» дожало черногорский «Рудар» на последних минутах: видеообзор матча

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.