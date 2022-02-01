Тренер «Динамо» после разгрома «Лудогорца»: мы находимся на правильном пути

Помощник главного тренера киевского «Динамо» Огнен Вукоевич поделился впечатлениями от контрольного матча с болгарским «Лудогорцем» (4:1).



«Почему сыграли в день прилета в Турцию? Мистер хочет, чтобы на сборах было много игр, и у каждого футболиста будет шанс проявить себя. Сегодня игра очень понравилась, ребята показывали, что мы требуем от них. Так что мы находимся на правильном пути, готовясь к возобновлению сезона.

Состояние переболевших коронавирусом? В целом, никаких проблем. Конечно, шаг за шагом они наберут кондиции. За то время, что осталось до возобновления сезона, они все успеют.

У нас еще почти месяц до первой официальной игры. Как я уже говорил, у каждого футболиста будет шанс показать себя. Очень рад, что молодые футболисты проявляют себя, показывают свои лучшие качества — те же Бражко, Боль, Яцык. Уверен, что эти ребята — это будущее «Динамо». Конечно, нужно еще много работать, но мне нравится, как они выглядят на сборах», — приводит слова Вукоевича официальный сайт «Динамо».

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