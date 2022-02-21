Тренер «Динамо»: оценка за сбор и подготовку в целом будет в конце чемпионата

Ассистент главного тренера «Динамо» Мирчи Луческу Эмиль Карас после заключительного контрольного матча на сборе в Турции против латвийской РФШ подвел итоги подготовки команды ко второй части сезона, которая начнется для киевлян 26-го февраля матчем с «Ингульцом»:

«О минусах в действиях ребят в сегодняшнем матче мы поговорим в раздевалке, Мирча Луческу сделает разбор. Понятно, что проигрывать никому не хочется, и пропущенные мячи нас разочаровывают, но это футбол, нужно принимать это как нашу ошибку, поскольку этот гол случился после нашей потере мяча. Не могу сказать, что мы вернулись в игру, поскольку мы и не выходили из нее: хорошо контролировали мяч и ход поединка, но, повторюсь, допустили несколько грубых ошибок, после которых пропустили гол и несколько опасных атак соперника.

Оценка за сбор и подготовку в целом будет в конце чемпионата. Она будет зависеть от результата матчей и от занятого места. Мы все хотим добиться большего, побеждать, для этого и тренируемся, готовимся», - цитирует Караса пресс-служба киевского клуба.

На данный момент «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице УПЛ.

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