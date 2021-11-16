Тренер «Черноморца» рассказал о кадровых проблемах команды перед матчем с «Динамо»

Главный тренер «Черноморца» Юрий Мороз в эксклюзивном интервью meta-ratings.com.ua рассказал высказался о поединке с киевским «Динамо».



«Помимо Евгения Мартыненко, который уже давно отсутствует в составе, до сих пор в нем значится Роман Вантух. С тех пор, как он оказался на больничном, пошла уже третья неделя. Эти двое футболистов сто процентов не смогут сыграть. Есть частичные проблемы у Ильи Путри, по поводу которых врачи разбираются. Накануне игрок даже вынужден был уйти с поля в середине тренировки. Во вторник мы будет знать, что к чему. А днем ранее проблемы возникли у Евгения Смирного, так что его участие в ближайшей игре находится под вопросом. Было недомогание у Артура Авагимяна, у которого поднялась температура.

Однако это никоим образом не связано с «ковидными» делами. Дело в другом – как только солнце исчезает, так сразу резко становится холодно. Вот его, видимо, и просквозило. На данный момент в расположении команды отсутствуют еще двух игроков – правда, проблем со здоровьем у них нет. Николай Михайленко и Георгий Цитаишвили находятся в своих сборных: первый - в украинской «молодежке», а второй - в национальной команде Грузии. Остальные все в строю».

Полное интервью читайте здесь.



Также известный украинский тренер Вячеслав Грозный высказался о матче отбора чемпионата мира Босния и Герцеговина — Украина, оценив шансы украинской сборной занять второе место в группе.



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