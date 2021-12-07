Тренер «Черноморца» раскритиковал работу системы ВАР на матче с «Днепром-1»

Главный тренер «Черноморца» Юрий Мороз дал комментарий после матча с «Днепром-1» (1:3) в рамках 17-го тура УПЛ.
«В первую очередь, хочу поздравить команду «Днепр-1» с победой. Игра получилась боевая и интересная для болельщиков. Наши ошибки привели к пропущенным мячам, а собственные моменты мы, к сожалению, не реализовали. Как говорится, есть над чем работать.
Почему не можем выбраться из опасной зоны? В первую очередь, мы самая молодая команда в УПЛ. Не хватает опыта, мастерства, принятия верных решений. Только молодость. Но хочу сказать, что команда сейчас другая, чем была в первых турах. Ребята играют хорошо, мы довольны картинкой игры, но, к сожалению, результат отрицательный.
Желтая карточка, которую я получил? Это были эмоции. Решения арбитра мы не будем комментировать. Как я уже говорил, непонятно, зачем вообще нужен VAR, если играют рукой в штрафной и эти моменты не пересматриваются. Так что здесь без комментариев», — цитирует Мороза официальный сайт «Днепра-1».
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