Тренер чемпиона мира Захареева: сравнения с Мейвезером приятны, но мы никого не копируем

Заслуженный тренер Украины Игорь Юрескул, который является наставником золотого медалиста последнего чемпионата мира по боксу Юрия Захареева, отреагировал на сравнения своего подопечного с знаменитым Флойдом Мейвезером.

«Мы стараемся никого не копировать, идем своим путем, делая акцент на сбалансированности в подготовительном процессе. Юре раньше больше нравилось действовать вторым номером. Пришлось убеждать его, что этого недостаточно для покорения высот, что необходимо чаще проявлять инициативу. Захареев оказался образцовым учеником».

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