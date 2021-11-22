Тренер чемпиона мира Захареева прокомментировал возможный уход боксера в профессионалы

Игорь Юрескул, тренер чемпиона мира Юрия Захареева, в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua прокомментировал возможный уход боксера Юрий Захареева в профессионалы



«О переходе в профессионалы не может быть и речи до окончания олимпийского цикла. На играх в Париже в 2024 году хотим доказать, что после Василия Ломаченко на Белгород-Днестровщине вырос еще один знаменитый боксер».

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