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Тренер чемпиона мира Захареева прокомментировал возможный уход боксера в профессионалы

Дмитрий Котков
Дмитрий Котков
22.11.2021
10:59
Новость
Единоборства

Игорь Юрескул, тренер чемпиона мира Юрия Захареева, в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua прокомментировал возможный уход боксера Юрий Захареева в профессионалы

«О переходе в профессионалы не может быть и речи до окончания олимпийского цикла. На играх в Париже в 2024 году хотим доказать, что после Василия Ломаченко на Белгород-Днестровщине вырос еще один знаменитый боксер».

Полное интервью читайте здесь.

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