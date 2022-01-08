Тренер чемпиона мира Захареева получил денежную премию от ФБУ

Вице-президент Федерации бокса Украины Дмитрий Петровский вручил заслуженному тренеру Украины Игорю Юрескулу премию в размере 10 тысяч долларов США от Владимира Продивуса. Таким образом руководство ФБУ отметило большую роль Игоря Александровича в подготовке чемпиона мира 2021 года Юрия Захареева.

Не секрет, что успех спортсмена зависит целиком и полностью от его наставника. Можно заниматься боксом всю жизнь, но добиться чего-то в одиночку не получится. Только совместно с тренером дойдешь до победы и впишешь свое имя в историю. Это в полной мере относится к 19-летнему чемпиону мира украинцу Юрию Захарееву, чей личный триумф никогда бы не случился без участия наставника Юрия — заслуженного тренера Украины и заслуженного работника культуры и спорта Игоря Юрескула.

«С великим удовольствием от имени Владимира Степановича Продивуса хочу поздравить одного из ведущих тренеров современного украинского бокса Игоря Юрескула с победой его воспитанника на чемпионате мира в Белграде и передать ему денежную премию. На сто процентов уверен, что сильного спортсмена способен воспитать только сильный тренер. Хочу пожелать Игорю Александровичу дальнейших побед его учеников и новых высот», — сказал Дмитрий Петровский.

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