Тренер «Будивельника» высказался о громком трансфере экс-игрока НБА

Главный тренер «Будивельника» Игорс Миглиниекс поделился мнением об Арчи Гудвине, который перешел в киевский клуб. У американца в активе есть выступления в НБА.

«Гудвин — индивидуально сильный игрок. Мы хотим играть в более открытый баскетбол, пытаться побыстрее играть.

Пока не хватило времени, чтобы понять его игровые качества на тренировках, у нас завтра только первая тренировка с ним, но думаю, что два дня хватит, чтобы почувствовать друг друга. Стиль игры ясен, характер боевой. Мы не хотим подпортить командный дух, атмосферу внутри команды.

Сейчас он приходит на место Апшоу, хотя они немного разные. Оба играют на месте третьего номера, хотя Апшоу мог помочь и на месте четвертого номера», — сказал Миглиниекс в интервью клубному сайту.

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