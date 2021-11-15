Тренер боснийцев о составе: могут получить шанс футболисты, которые ранее реже играли

Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Ивайло Петев дал комментарий накануне домашнего матча с Украиной в рамках отбора к ЧМ-2022, который состоится 16 ноября. Напомним, что боснийцы после поражения от Финляндии потеряли шансы попасть на мундиаль даже через стыковые поединки.

«Завтра у нас последняя игра отборочного цикла. Самое главное — бороться и проявить желание победить. Мы должны сыграть намного лучше, чем в игре с Финляндией.

Я не могу сейчас сказать, какой состав выйдет на матч, но, возможно, некоторые игроки, которые раньше играли меньше, получат свой шанс.

Нужно проанализировать свои ошибки. Мы должны завтра хорошо сыграть. Надо продолжать работать, чтобы игроки набирались опыта», — цитирует Петева официальный сайт боснийской федерации футбола.

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