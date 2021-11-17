Тренер Боснии: результат встречи с Украиной несправедлив

Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Ивайло Петев подвел итоги матча отбора ЧМ-2022 с Украиной. Встреча завершилась поражением боснийцев со счетом 0:2.

«Мы провели хорошую игру. На мой взгляд, Босния и Герцеговина не должна была уступать сопернику со счетом 0:2. У нас были свои возможности. Считаю, что результат встречи несправедлив. Да, у нас были ошибки, но были и хорошие отрезки», — приводит слова Петева пресс-служба УАФ.

Сборная Боснии и Герцеговины заняла четвертое место в группе D, а Украины финишировала второй и получила право выйти в плей-офф отбора ЧМ-2022.

Сине-желтые узнают своего соперника на этом этапе соревнований 26 ноября.

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