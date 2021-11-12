Тренер Болгарии: благодарен нашим вратарям за отличную игру против Украины

Главный тренер сборной Болгарии Ясен Петров высказался после товарищеского матча со сборной Украины (1:1).

«Думаю, мы добились хорошего для нас результата в матче с сильным соперником. Отмечу блестящую поддержку болельщиков на трибунах. Это был трудный поединок для моей команды. У нас был свой план на эту встречу. Я очень благодарен нашим вратарям за отличную игру.

У нас новая команда, в которой много дебютантов и молодежи. Но я доволен, что нам удалось добиться ничьей со сборной, в которой много качественных футболистов», — цитирует Петрова официальный сайт УАФ.

Ранее о спарринге с Болгарией высказался главный тренер сборной Украины Александр Петраков.

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