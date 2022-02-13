Тренер «Бенфики» рассказал о роли Яремчука в команде

Главный тренер «Бенфики» Нелсон Вериссиму поделился мнением о выступлении Романа Яремчука в матче чемпионата Португалии с «Санта Кларой» (2:1), в котором украинский форвард сделал ассист.

«Яремчук и Таарабт дали команде разную динамику. Адель — игрок, способный видеть игру наперед, больше рискует при вертикальных передачах. Почувствовали, что это нужно команде.

Динамика Романа нужна была для движения в свободные зоны в глубине защиты «Санта-Клары». Так же действовал Нуньес слева. Это привело к тому, что команда повела в счете.

После этого команда стала играть лучше, более качественно атаковала», — цитирует Вериссиму ресурс Sapo Desporto.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Пропустившая ОИ Новосад: внутри меня пустота и разочарованность

«Оболонь» проведет спарринг с четвертьфиналистом Кубка Украины

«Шахтер» продлил контракты с двумя молодыми талантами

Гвардиола сделал большой комплимент для Зинченко

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.