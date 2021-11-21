Тренер «Бенфики» объяснил отсутствие Яремчука в кубковом матче

Главный тренер «Бенфики» Жорже Жезуш дал комментарий после победы над «Пасушем де Феррейрой» (4:1) в Кубке Португалии. В частности, он объяснил свои кадровые решения и то, что не сыграл Роман Яремчук.

«Нуньес и Сеферович были в команде на протяжении двух недель. Яремчук и Рамуш ездили в сборные. Приоритет тем, кто был в расположении команды.

Отсутствие голов — не только проблема Рамуша. Тренер здесь, чтобы помочь ему. Он играет за большой клуб с такими игроками сборных, как Яремчук, Нуньес и Сеферович», — цитирует Жезуша ресурс Sapo.pt.

Напомним, что 23 ноября «Бенфике» предстоит решающий матч в Лиге чемпионов против «Барселоны» на выезде.

Ранее Роман Яремчук признался, что в данный момент уже не мечтает играть за «Милан».

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Провал «Зари», трудная победа «Шахтера»: как лидеры УПЛ репетировали решающие матчи в еврокубках

Кварцяный: украинская тренерская школа очень сильная. Она одна из лучших в Европе и мире

Кто такой Луис Кортес и что ждет женскую сборную Украины по футболу

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.