Тренер «Бенфики»: мы должны вернуть свою игру и победить «Динамо» ради болельщиков

Главный тренер «Бенфики» Жорже Жезуш объяснил значение матча с «Динамо» в последнем туре группового этапа Лиги чемпионов для своей команды.

«Мы проиграли «Спортингу» дома, к чему не были готовы ни болельщики, ни команда. Должны это исправить, ведь предстоит решающий матч с «Динамо» в ЛЧ. Будет непросто, но мы должны вернуть свою игру и одержать победу ради болельщиков. После поражения непросто, но нужно думать о матче с «Динамо», это очень важно», — приводит слова Жезуша ресурс A Bola.

После поражения от «Спортинга» отставание «Бенфики» от земляков, а также от «Порту» составляет четыре очка. Ходят слухи, что в случае неудачи в игре с «Динамо» Жезуша могут уволить.

«Бенфике», чтобы пробиться в плей-офф Лиги чемпионов, нужно выигрывать у «Динамо» и надеяться, что «Барселона» на выезде не победит «Баварию».



Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Иранский бомбардир, чемпион мира: топ-5 футболистов УПЛ, которые играют в аренде

«Дженоа» пропустил с углового и не дошел до ворот «Ювентуса»: как Шевченко проиграл очередной матч

Юбилей УАФ: с Зеленским и Чеферином, но без России

Зубов: у «Шахтера» будет мотивация на матч с «Шерифом»

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.