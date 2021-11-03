Тренер «Барселоны»: посвящаем эту победу Агуэро

Исполняющий обязанности главного тренера «Барселоны» Серхи Бархуан поделился мнением о матче с киевским «Динамо» (1:0) в рамках четвертого тура Лиги чемпионов.

«Очень важная для клуба победа. Мы играли достаточно хорошо, спокойно. Во втором тайме мы проявили больше терпения, так и пришла победа.

Такой бомбардир, как Фати, помогает нам продвигаться вперед. Очень важно, чтобы у него были возможности для голевых моментов, мы должны помогать ему в этом.

Посвящаем эту победу Агуэро, он скоро поправится, что мы отпразднуем», — цитирует Серхи Бархуана ресурс Marca.

«Барселона» благодаря этой победе вышла на второе место в таблице с шестью очками. У «Бенфики» четыре пункта. «Динамо» замыкает таблицу с одним очком и нулем голов. Лидирует «Бавария», взявшая 12 очков из 12-ти возможных.



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