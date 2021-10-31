Тренер «Барселоны»: мы не получили награду за проделанную работу

Исполняющий обязанности главного тренера «Барселоны» Серхи Бархуан поделился мнением о матче против «Алавеса» (1:1) в рамках 12-го тура Примеры.

«У меня было мало времени, чтобы навести порядок в оборонительных и атакующих действиях. Думаю, мы исправили несколько вещей. Игроки «Барселоны» знают, что они хороши, и что им надо верить в себя.

Мы играли так, как планировали. Контролировали мяч, пытались прорваться между линиями обороны соперника. Если я буду главным тренером в матче против «Динамо», то «Барселона» будет играть в такой же футбол.

У меня есть ощущение, что мы не получили награду за проделанную работу. Мы контролировали игру, у нас были моменты. Мы исправили кое-что в перерыве, что сработало, однако соперник забил благодаря действиям одного игрока. У нас были моменты, но мы их не реализовали», — приводит слова Серхи ресурс Marca.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Критика Луческу, супергол Сидорчука, результативный «Шахтер»: как гранды добывали очередные победы

Новые травмы, очередная неудача: как «Барселона» провела первый матч после отставки Кумана

Пике и Агуэро пропустят выездной матч против киевского «Динамо»

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.