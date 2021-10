Тренер «Александрии» посоветовал своим нападающим поменьше падать

Главный тренер «Александрии» Юрий Гура поделился впечатлениями отвыездного матча с «Рухом» (0:0) в рамках тринадцатого тура УПЛ.

«В этой игре мы показывали хорошее взаимодействие, вскрывали фланги, но нам не хватало последней передачи в финальной стадии. Мы суетились.

Ничья — закономерный результат. Мы не смогли раскачать оборону соперника. Моментов голевых у нас было мало. Нашим нападающим следует играть агрессивнее у ворот соперника, брать на себя, не падать, а забивать голы», — сказал Гура в интервью телеканалу «Футбол».

Также свой комментарий по матчу дал главный тренер «Руха» Леонид Кучук. Отметим, что львовская команда за весь матч ни разу не попала в створ чужих ворот.

