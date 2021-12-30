Тренер «Александрии»: определенность по новичкам появится после 10 января

Одними из первых среди элитных команд Украины возвращаются из отпуска футболисты «Александрии» — 10 января 2022 года.

В эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua главный тренер «горожан» Юрий Гура рассказал, соответствует ли действительности информация появившаяся в СМИ, что в ближайшее время александрийцы провернут несколько громких трансферов.

Юрий Гура

«Мне приходилось читать в прессе, что «Александрия» вскоре усилит свои ряды такими известными футболистами, как Владислав Калитвинцев из «Десны», Денис Костышин («Колос»), Артур Авагимян («Черноморец»). Я не скрываю, что мне импонирует игра этих исполнителей, но утверждать, что эти игроки продолжат карьеру в «Александрии», преждевременно. Тем более, что у них действующие контракты со своими клубами. Поэтому давайте запасемся терпением, подождем до 10 января, когда мои подопечные возобновят подготовку к новым испытаниям в чемпионате УПЛ и если к этому времени подпишем новобранцев, то обязательно об этом проинформируем».

Напомним, что «Александрия» занимает в чемпионате УПЛ шестое место, набрав 26 очков.

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