Тренер «Александрии»: Калитвинцев нам бы подошел, но у него действующий контракт

Главный тренер «Александрии» Юрий Гура рассказал о возможном усилении команды. Напомним, что клуб из Кировоградской области на долгий срок потерял ведущих атакующих игроков Кирилла Ковальца и Сергея Гриня.

«Приехал на просмотр парень из Франции, играющий на позиции нападающего. Он забил гол в спарринге с «Ингульцом». Не буду ничего о нем говорить.

Интерес к Калитвинцеву? Пока это только инсайды. А так ничего конкретного. То, о чем говорят — это одно. А конкретики не было. Не могу ничего сказать. Он имеет действующий контракт. Как мы может разговаривать о человеке, если он еще на контракте?

Он бы подошел любой команде, каждый тренер хотел бы такого футболиста», — сказал Гура в интервью телеканалу «Футбол».

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