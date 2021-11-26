Трагически погиб экс-главный тренер «Прикарпатья» Руслан Мостовой

Погиб бывший главный тренер «Прикарпатья» Руслан Мостовой.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, авария произошла в Стрыйском районе Львовской области. Руслану Мостовому было 47 лет.

Во время игровой карьеры Мостовой выступал за «Львов», «Спартак» Ивано-Франковск, «Криталл» Чертков, «Тысменица», «Подолье», «Техно-Центр», «Спартак» Нальчик, «Томь», «Прикарпатье», «Волынь», «Закарпатье» и «Энергетик».

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