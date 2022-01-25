Трагедия на Кубке Африки: перед матчем Камерун — Коморы в давке погибло несколько человек

Перед матчем 1/8 финала Кубка Африки между сборными Камеруна и Коморских островов произошла давка возле стадиона.

Болельщики пытались пройти на стадион, однако охрана не смогла сдержать их и организовать контролируемый проход фанатов. В ходе давки некоторые люди падали, другие наступали на них. Как сообщает LSI Africa, в давке погибли не менее 7 человек.

Сборная Камеруна победила команду Коморских островов со счетом 2:1 и пробилась в четвертьфинал турнира.

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