«Трабзонспор» проявляет интерес к Ярмоленко

17.11.2021
11:50
Новость
Футбол
Вингер сборной Украины и «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко может продолжить карьеру в Турции. Интерес к 32-летнему украинцу проявляет «Трабзонспор», сообщает Fanatik.
Контракт Ярмоленко с «Вест Хэмом» истекает летом 2022 года.
Ранее сообщалось, что интерес к Ярмоленко в Турции проявляют «Фенербахче» и «Галатасарай».
В нынешнем сезоне украинец в составе «Вест Хэма» сыграл 12 матчей во всех турнирах.
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