Товарищеский матч Украины против Болгарии не покажут в прямом эфире на национальном канале

Телеканал «Украина» решил, что товарищеский матч национальной сборной Украины против Болгарии недостаточно рейтинговый для прайм-тайма.

Эта игра, которая начнется в Одессе на стадионе «Черноморец» 11 ноября в 19:30, будет в итоге показана, но в записи, начиная с 23:20.

В 19:00 на «Украине» начнется новостная передача «Сегодня», а в 20:10 стартует ток-шоу «Говорить Україна». Но важнейший отборочный матч к чемпионату мира 2022 года против сборной Боснии и Герцеговины официальный канал-транслятор покажет в режиме live.

В прямом эфире игру Украина — Болгария на ТВ можно будет увидеть только на телеканале «Футбол 1».

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