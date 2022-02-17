Товарищеские матчи: победы «Черноморца» и «Колоса», ничья «Александрии»

17 февраля состоялись товарищеские матчи с участием украинских команд.



Предлагаем вам результаты этих встреч.

Товарищеские матчи:

«Черноморец» - «Дордой» - 3:1

Голы: Морозюк, Мартинович, Путря

«Колос» - «Левадия» - 3:1

«Александрия» - «Аксу» - 2:2

Также «Динамо» обыграло латвийскую команду в Турции.



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