Товарищеские матчи: победы «Черноморца» и «Колоса», ничья «Александрии»

17.02.2022
18:36
17 февраля состоялись товарищеские матчи с участием украинских команд.
Предлагаем вам результаты этих встреч.
Товарищеские матчи:
«Черноморец» - «Дордой» - 3:1
Голы: Морозюк, Мартинович, Путря
«Колос» - «Левадия» - 3:1
«Александрия» - «Аксу» - 2:2
Также «Динамо» обыграло латвийскую команду в Турции.
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