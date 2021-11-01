«Тоттенхэм» отправил в отставку главного тренера

Португальский специалист Нуну Эшпириту Санту уволен с поста главного тренера «Тоттенхэма», который на выходных уступил на своем поле МЮ со счетом 0:3.

Вместе с 47-летним португальцем лондонский клуб покидает весь его тренерский штаб.

«Шпоры», набрав 15 очков в 10 турах, занимают 8-е место в таблице чемпионата Англии. У команды 3 поражения в 4 последних играх.

Нуну, ранее работавший в «Вулверхэмптоне», возглавил «Тоттенхэм» в июне 2021 года.

Также команда украинца Олейника завоевала бронзу чемпионата Финляндии.

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