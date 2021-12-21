Тотовицкий уже подписал контракт с новой командой

Черниговская «Десна» 21 декабря объявила о прекращении сотрудничества с полузащитником команды Андреем Тотовицким. Стороны не стали продлевать контракт, в результате чего футболист покинул «Десну» в качестве свободного агента.

Как стало известно Meta-ratings.com.ua, уже известно, в какой команде футболист продолжит карьеру. С учётом того, что в киевском «Динамо» не смогли гарантировать футболисту место на первых сборах команды, Тотовицкий принял конкретное предложение, которое ему поступило от ковалевского «Колоса».

Андрей Тотовицкий

По имеющейся информации, стороны уже подписали контракт, уладив все условия, о чем будет объявлено официально в ближайшее время.



Добавим, что в осенней части сезона 28-летний Андрей Тотовицкий сыграл за «Десну» 13 матчей, забил три мяча и сделал три результативные передачи.

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