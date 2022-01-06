Тотовицкий рассказал, как мог перейти в бельгийский клуб

Полузащитник «Колоса» Андрей Тотовицкий рассказал, как мог перейти зимой в «Кортрейк».



«У меня заканчивался контракт с «Десной», а по правилам за полгода до завершения контракта можно вести переговоры с другими клубами. Поэтому через несколько месяцев я уже общался с представителями «Колоса». Меня спросили, есть ли у меня желание играть в клубе? Я ответил, что желание, конечно, есть.

А уже ближе к завершению первой половины чемпионата со мной снова связались руководители «Колоса», и мы уже начали предметно вести переговоры.

С профессиональной точки зрения считаю, что я себя хорошо проявил в «Десне». Я переходил в черниговскую команду из «Шахтера», где у меня не было игровой практики. В «Десне» я получил все, что хотел как футболист, в плане футбола. Я стабильно играл за команду, мы сражались за еврокубки. Поэтому я положительно оцениваю этот период.

Это относится и к бельгийскому этапу. Считаю, что и там себя хорошо проявил. Показатель – каждое трансферное окно со мной связывалось с «Кортрейкой» и пыталось меня вернуть. И даже в декабре, когда я договаривался с «Колосом», они интересовались моим переездом в Бельгию. Но я им ответил, что уже принял предложение «Колоса», – сказал Тотовицкий в интервью сайту «Колоса».

«Кортрейк» занимает 8-е место в чемпионате Бельгии. «Колос» идет на 8-м месте в УПЛ.

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