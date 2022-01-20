Тотовицкий объяснил, почему решил перейти в «Колос»

Полузащитник Андрей Тотовицкий, который перешел в ковалевский «Колос» из черниговской «Десны» во время зимнего трансферного окна, рассказал о своих целях в новой команде.

«Я не хочу говорить, какие варианты продолжения карьеры у меня были, потому что сейчас это неуместно. Мои амбиции — помогать команде и прогрессировать самому. «Колос» — амбициозный клуб, который ставит перед собой серьезные задачи и развивается. Поэтому я его и выбрал. Моя цель — помочь команде побеждать и попытаться попасть в еврокубки», — сказал Тотовицкий в интервью телеканалу «Футбол».



Ранее наш сайт рассказал о планах «Колоса» на зимние тренировочные сборы.

Ковалевская команда завершила первую часть УПЛ на восьмом месте, набрав 24 очка.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram и будьте всегда в курсе самых оперативных и эксклюзивных новостей украинского спорта.

Жизнь после «Дженоа»: пять вариантов продолжения карьеры для Шевченко

«Много денег потерял за свою позицию». Усик — о Крыме, заработках и жене

Шахаб после поражения в спарринге: дальше будет проще и с необходимым для «Зари» результатом

Читайте Metaratings, чтобы быть в курсе свежих новостей украинского и мирового спорта, эксклюзивных инсайдов и экспертных мнений.