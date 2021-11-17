Тотовицкий и еще три игрока могут покинуть «Десну» до Нового года

У трех футболистов заканчиваются контракты, еще у одного — арендное соглашение.



Как стало известно Meta-ratings.com.ua, по окончании первой части чемпионата «Десна» может недосчитаться полузащитников Левана Арвеладзе, Андрея Тотовицкого и Сергея Болбата, а также нападающего Филиппа Будковского.

Срок действия контрактов Арвеладзе, Будковского и Тотовицкого истекает 31 декабря. Арендное соглашение Болбата, права на которого принадлежат «Шахтеру», имеет силу до 15 декабря.

28-летний Арвеладзе в нынешнем чемпионате провел 11 матчей.

29-летний Будковский в 14 поединках забил 1 мяч.



28-летний Тотовицкий в 11 играх отметился 2 голами.



28-летний Болбат принял участие в 9 матчах.

«Десна» после 14 туров УПЛ занимает 7-е место. 21 ноября команда Александра Рябоконя примет «Колос».



Ранее наш сайт сообщал, что «Александрия» не будет выкупать контракт Калитвинцева у «Десны».

Также стало известно, что основной полузащитник «Колоса» может покинуть клуб.



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