«Торонто» с Михайлюком проиграл матч НБА

11-го января в рамках регулярного сезона НБА прошли шесть матчей.



«Торонто» украинца Святослава Михайлюка на домашней арене проиграл «Финиксу» (95:99). Михайлюк провел на площадке 7 минут 5 секунд, за которые совершил 2 подбора.

Добавим, что 29 очков и 8 передач Джа Морэнта позволили «Мемфису» обыграть «Голден Стэйт» (116:108) и довести победную серию до 10 матчей.

Также украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала о предложения от других стран о смене гражданства.

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