TMS: WALL TO WALL: четыре сборные сразятся за сумасшедший призовой фонд

18 декабря в Днепре состоится международный турнир по грепплингу — TMS: WALL TO WALL. Командный чемпионат в формате «стенка на стенку», в рамках которого встретятся представители из четырех стран. Никаких компромиссов — только досрочная победа болевым или удушающим приемами.
Первое место достанется команде, в которой останутся непобежденные участники. Украину представят самые техничные борцы и первые номера рейтинга Лиги TMS.
Оппонентами украинских бойцов станут сборные Израиля, Казахстана и Польши. На кону стоит крупный призовой фонд в размере 450 000 гривен.
Такой турнир бывает раз в году! Яркая шоу-программа, профессиональный грепплинг и бескомпромиссная война за звание лучшей команды борцов этого спортивного сезона.
Турнир в прямом эфире покажет телеканал XSPORT+.
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