Тлумак: если «Заря» прибавит в интенсивности, то сумеет дать бой норвежцам

9 декабря луганская «Заря» проведет заключительный матч в групповом раунде Лиги конференций — с ФК «Буде-Глимт» из Норвегии.

Экс-вратарь «Зари» Андрей Тлумак в эксклюзивном интервью Meta-ratings.com.ua рассказал, что может помочь подопечным Виктора Скрипника бросить вызов лидеру группы.

«Заря» попытается взять реванш у «Буде-Глимта»

«Луганчанам нужно прибавить в интенсивности, иначе выдержать давление со стороны скандинавов будет сложно. Норвежскую команду смело можно назвать открытием Лиги конференций, прежде всего, благодаря динамичным действиям, хорошей выучке, когда каждый игрок четко знает свой маневр.

Поэтому интересно будет понаблюдать, какие выводы подопечные Виктора Скрипника сделали после поражения в Норвегии и разгромов от «Ромы». Я все же склоняюсь к тому, что сегодня будет подписано мирное соглашение».

Напомним, что поединок «Заря» — «Буде-Глимт» начнется в Запорожье 9 декабря в 19.45. Луганчане занимают в своей группе третье место, набрав шесть очков.

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