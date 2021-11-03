Судаков и Коноплянка случайно попали в состав «Интера»

Сразу двое футболистов донецкого «Шахтера» оказались в миланском «Интере». Правда, они не были в курсе. Первыми об этом узнали болельщики, которые приобрели сегодня программку к матчу группового этапа Лиги чемпионов «Шериф» (Тирасполь) — «Интер».
В официальном издании тираспольского клуба в списке игроков итальянской команды наряду с хорватом Марцело Брозовичем, чилийцем Алексисом Санчесом, боснийцем Эдином Джеко значились фамилии обоих украинцев.
Корреспондент Meta-ratings.com.ua поинтересовался у Евгения Коноплянки этой «сенсационной» новостью, получив от него ёмкий ответ в свойственном ему весёлом стиле:
— «Ха-ха.. Нежданчик для всех».
Скорее всего, в составе «Интера» оба наших футболиста оказались случайно.
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