В пятнадцатом туре УПЛ «Ворскла» в результативном матче разгромила аутсайдеров из «Мариуполя» — 5:1.

Как часто бывает, в составе полтавской команды выделялся Оливье Тилль. Еще в первом тайме игрок сборной Люксембурга забил два гола. После перерыва полузащитник «Ворсклы» сделал дубль и по результативным передачам. Он ассистировал Пешичу и Тамму.

Таким образом Тилль вышел на первое место в УПЛ по результативным действиям. У Оливье восемь голов и семь ассистов, то есть 15 очков по системе «гол+пас». Тилль опередил Артема Довбика, у которого 10+2.

Также в пятерку лучших входят динамовец Виктор Цыганков (9+1), форварды «Зари» Аллахьяр Сайядманеш (6+4) и Шахаб Захеди (6+3).

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