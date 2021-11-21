Тете: в перерыве игры с «Рухом» Де Дзерби сказал идти выше и быть храбрее

Полузащитник «Шахтера» Тете высказался после победного матча с «Рухом» (2:0) в рамках 15-го тура УПЛ. Бразилец своим голом установил окончательный счет игры.

«Очень сложный поединок. Соперник закрывался в обороне, было трудно ее вскрыть. Но в итоге нам удалось забить дважды и победить.

Мы создавали огромное количество моментов, но немного не хватало. В любом случае провели хороший матч и добились важнейшей победы — это самое главное.

Перестановки Де Дзерби в перерыве? Мистер дал несколько советов: идти выше, быть храбрее. Чтобы забить гол, нужно было смещаться выше в атаку, и нам это удалось.

Будет ли теперь хороший настрой на «Интер»? Несомненно. Это также наша цель — побеждать в каждом поединке. В хорошем настроении отправимся на встречу с «Интером». Еще ничего не потеряно, будем стараться бороться дальше», — цитирует Тете официальный сайт «Шахтера».

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