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Тете: «Шахтер» должен внимательно отнестись к контратакам «Колоса»

Игорь Яслик
Игорь Яслик
06.11.2021
14:58
Новость
Футбол

Полузащитник «Шахтера» Тете поделился мнением о «Колосе», с которым донецкая команда сыграет в 14-м туре УПЛ. Матч состоится 7 ноября.

«Без всяких сомнений, мы на самом деле очень усердно трудимся. Чтобы понять этот стиль игры, мы должны прибавлять с каждым матчем.

В футболе не бывает простых матчей. Если мы так настроимся и не будем до конца мотивированы, то это может быть опасно. Очень важно сейчас настроиться на победу и сделать все, чтобы победить. «Колос» — хорошая, достаточно сильная команда.

Мы знаем, что такие команды всегда опасно выходят в контратаки. Мы должны быть к этому внимательны. Нужно забить быстрый гол и добиться победы», — сказал Тете в интервью каналу «Шахтера» на YouTube.

Ранее Андрея Пятова признали лучшим игроком донецкой команды в октябре.

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