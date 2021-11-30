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Тете: решение принять украинское гражданство было бы правильным для меня

Игорь Яслик
Игорь Яслик
30.11.2021
19:38
Новость
Футбол

Полузащитник «Шахтера» бразилец Тете признался, что у него были мысли принять украинское гражданство.

«Да, я думал об этом. Это на самом деле хорошая идея, потому что в Украине есть лимит на количество легионеров.

Я не знаю, могу ли представить себя в сборной Украины. Думаю об этом, но пока не знаю. У меня не было никаких трудностей в адаптации в Украине.

Сложно не будет, потому что какое бы я решение не принял, оно будет правильным. А правильное решение всегда принимать легко», — сказал Тете в интервью ресурсу «Бомбардир».

Напомним, что бразильский вингер перешел в «Шахтер» в феврале 2019 года. За это время Тете сыграл за донецкую команду 105 матчей, в которых забил 30 голов. В активе 21-летнего футболиста есть выступления за бразильские сборные возрастной категории U-20 и U-23.

Ранее Жуниор Мораес вернулся к тренировкам в общей группе.

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